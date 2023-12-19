Меликян Екатерина (Катинга) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меликян Екатерина (Катинга)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Около 1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1889 г.р.

Дети

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адамян Андраник

Отец ребёнка: Адамян Амбарцум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адамян Сергей (Серож)

Отец ребёнка: Адамян Амбарцум

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адамян Амбарцум

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адамян Амбарцум

Рождение ребёнка
10.04.1924

Дочь: Адамян Арус Амбарцумовна

Отец ребёнка: Адамян Амбарцум

Смерть
Около 1972

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