Меликян Екатерина (Катинга)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиОколо 1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адамян Андраник
Отец ребёнка: Адамян Амбарцум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Адамян Амбарцум
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Адамян Амбарцум
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Адамян Амбарцум
Рождение ребёнка
10.04.1924
Дочь: Адамян Арус Амбарцумовна
Отец ребёнка: Адамян Амбарцум
Смерть
Около 1972