Анисимов Феоктист Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Феоктист Никитин

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Место рождения

Над Бельниками, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1713

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Анисимов Никита Феодора

Мать: не указана

Над Бельниками, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1728

Сын: Анисимов Трифан Феоктистов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Анисимов Антон Феоктистов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Анисимов Авдей Феоктистов

Мать ребёнка: не указана

У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1748
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