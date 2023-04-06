Анисимов Феоктист Никитин
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Анисимов Никита Феодора
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Анисимов Трифан Феоктистов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Анисимов Антон Феоктистов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Анисимов Авдей Феоктистов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1748