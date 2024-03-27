Захарина (Сабирова) София Тимерхановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарина (Сабирова) София Тимерхановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сабиров Тимерхан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1951

Сын: Захарин Рамиль Исмагзамович

Отец ребёнка: Захарин Исмагзам Нуримухаметович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарин Фаниль Исмагзамович

Отец ребёнка: Захарин Исмагзам Нуримухаметович

Смерть
Неизвестно
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