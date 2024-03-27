Захарина (Сабирова) София Тимерхановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сабиров Тимерхан
Рождение ребёнка
17.09.1951
Сын: Захарин Рамиль Исмагзамович
Отец ребёнка: Захарин Исмагзам Нуримухаметович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захарин Фаниль Исмагзамович
Отец ребёнка: Захарин Исмагзам Нуримухаметович
Смерть
Неизвестно