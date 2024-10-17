Егоров Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Михаил Николаевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1957

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Егоров Николай Иванович

Мать: Егорова Анна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1995
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно

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