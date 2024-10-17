Егоров Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения1957
Дата смерти1995
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: Егоров Николай Иванович
Мать: Егорова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1995
Похороны
Неизвестно