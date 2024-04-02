Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Осокина Мария Семёновна
Осокина Мария Семёновна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Осокин Семён Андреевич
Около 1887 г.р.
Мать
Осокина Анастасия Фёдоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
НР
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Осокин Семён Андреевич
Мать:
Осокина Анастасия Фёдоровна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия