Баяндин Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баяндин Леонтий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1725

Сын: Баяндин Андрей Леонтьевич (Львович)

Мать ребёнка: не указана

Фонд № 13. Оп.1. Д. 30 - Ревизия 1782 Фонд № 16. Оп.2. Д. 5 - МК (1789) - бракосочетания сына
Рождение ребёнка
1735

Сын: Баяндин Пётр Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Фонд № 13. Оп.1. Д. 30 - Ревизия 1782 Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Баяндина Анастасия Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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