Баяндин Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1705
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1725
Сын: Баяндин Андрей Леонтьевич (Львович)
Мать ребёнка: не указана
Фонд № 13. Оп.1. Д. 30 - Ревизия 1782 Фонд № 16. Оп.2. Д. 5 - МК (1789) - бракосочетания сына
Рождение ребёнка
1735
Мать ребёнка: не указана
Фонд № 13. Оп.1. Д. 30 - Ревизия 1782 Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Баяндина Анастасия Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно