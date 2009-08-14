Пакулев Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пакулев Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1983

Сын: Пакулев Евгений Викторович

Мать ребёнка: Пакулева Наталья Петровна

Рождение ребёнка
29.03.1989

Дочь: Хаванская Жанна Викторовна

Мать ребёнка: Пакулева Наталья Петровна

Бракосочетание
14.08.2009

Жена: Пакулева Наталья Петровна

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