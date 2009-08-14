Пакулев Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1983
Сын: Пакулев Евгений Викторович
Мать ребёнка: Пакулева Наталья Петровна
Рождение ребёнка
29.03.1989
Дочь: Хаванская Жанна Викторовна
Мать ребёнка: Пакулева Наталья Петровна
Бракосочетание
14.08.2009