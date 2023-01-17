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Образцов Дмитрий Евдокимович

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Место рождения

Сухошины, Селижаровский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Образцов Евдоким

Мать: не указана

Сухошины, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Образцов Леонид Дмитриевич

Мать ребёнка: Анна Макеевна

Россия Калиниская область, деревня Пунятино , кировский район
Рождение ребёнка
1922

Сын: Образцов Николай

Мать ребёнка: Анна Макеевна

Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Образцов Михаил

Мать ребёнка: Анна Макеевна

Рождение ребёнка
После 1933

Сын: Образцов Анатолий

Мать ребёнка: Анна Макеевна

Пунятино
В кемерово жил,бабушка Аня к ним приезжала. Сын Дмитрий является крестником моей бабушк
Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Анна Макеевна

Рождение ребёнка
22.09.1939

Дочь: Жигулина Анна

Мать ребёнка: Анна Макеевна

Россия Калиниская область, деревня Пунятино , осташковский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Анна Макеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Макеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Анна Макеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парфеньева Лидия

Мать ребёнка: Анна Макеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Образцов Аркадий

Мать ребёнка: Анна Макеевна

Смерть
Неизвестно
Деревня Сухошины
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