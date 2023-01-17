Образцов Дмитрий Евдокимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Образцов Евдоким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Образцов Леонид Дмитриевич
Мать ребёнка: Анна Макеевна
Россия Калиниская область, деревня Пунятино , кировский район
Рождение ребёнка
1922
Сын: Образцов Николай
Мать ребёнка: Анна Макеевна
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Образцов Михаил
Мать ребёнка: Анна Макеевна
Рождение ребёнка
После 1933
Сын: Образцов Анатолий
Мать ребёнка: Анна Макеевна
Пунятино
В кемерово жил,бабушка Аня к ним приезжала. Сын Дмитрий является крестником моей бабушк
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Анна Макеевна
Рождение ребёнка
22.09.1939
Дочь: Жигулина Анна
Мать ребёнка: Анна Макеевна
Россия Калиниская область, деревня Пунятино , осташковский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Анна Макеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Макеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: Анна Макеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парфеньева Лидия
Мать ребёнка: Анна Макеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Образцов Аркадий
Мать ребёнка: Анна Макеевна
Смерть
Неизвестно
Деревня Сухошины