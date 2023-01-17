Гуляев Михаил Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1900 ст.
Сын: Гуляев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Гуляева Елизавета Тихоновна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Место жительства
1900 ст.
Усовка, Вольский уезд, Саратовская губерния
Крестьянин деревни Усовка Черкасской волости Вольского уезда Саратовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно