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(Абдулхаликов) Зайнаб
(Абдулхаликов) Зайнаб
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1842
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Ханифа
1807 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать:
Габдулсалихов Абдулхалик
Смерть
Неизвестно
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