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Косаченко Григорий Андреевич

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Место рождения

Грайворон, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Косаченко Андрей Симеонов

Мать: Косаченко (Ковалева) Дарья Федоровна

Грайворон, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
03.03.1901 ст.

Сын: Косаченко Герасим Григорьевич

Мать ребёнка: Косаченко (Рыжакова) Дария Евфимиевна

Нижняя Ильинка, Омский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Косаченко Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Косаченко (Рыжакова) Дария Евфимиевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Косаченко Кирилл Григорьевич

Мать ребёнка: Косаченко (Рыжакова) Дария Евфимиевна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Косаченко Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Косаченко (Рыжакова) Дария Евфимиевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Косаченко Терентий Григорьевич

Мать ребёнка: Косаченко (Рыжакова) Дария Евфимиевна

Смерть
1937

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