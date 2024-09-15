Косаченко Григорий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
03.03.1901 ст.
Сын: Косаченко Герасим Григорьевич
Мать ребёнка: Косаченко (Рыжакова) Дария Евфимиевна
Нижняя Ильинка, Омский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Косаченко Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Косаченко (Рыжакова) Дария Евфимиевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Косаченко Кирилл Григорьевич
Мать ребёнка: Косаченко (Рыжакова) Дария Евфимиевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Косаченко Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Косаченко (Рыжакова) Дария Евфимиевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Косаченко Терентий Григорьевич
Мать ребёнка: Косаченко (Рыжакова) Дария Евфимиевна
Смерть
1937