Бирючев (Бирич) Феодосий Даниилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирючев (Бирич) Феодосий Даниилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Бирючев (Бирич) Данил

Мать: Бирючев (Бирич) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коптик Ксения Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коптик Ксения Петровна

Рождение ребёнка
01.08.1915

Дочь: (Бирючева) Соломония Федоровна

Мать ребёнка: Коптик Ксения Петровна

Смерть
Неизвестно

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