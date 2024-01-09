Бирючев (Бирич) Феодосий Даниилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Бирючев (Бирич) Данил
Мать: Бирючев (Бирич) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коптик Ксения Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коптик Ксения Петровна
Рождение ребёнка
01.08.1915
Дочь: (Бирючева) Соломония Федоровна
Мать ребёнка: Коптик Ксения Петровна
Смерть
Неизвестно