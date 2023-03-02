Сабельников Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабельников Федор

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1885

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1914

Сын: Сабельников Евгений

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
13.04.1915

Дочь: Арефьева Клавдия

Мать ребёнка: Анна

деревня Марковка Орловская губ..
Рождение ребёнка
1918

Сын: Сабельников Александр

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
12.12.1920

Сын: Сабельников Анатолий

Мать ребёнка: Анна

Ярище, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Смерть
1957
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