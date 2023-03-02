Сабельников Федор
Место рожденияРоссия
Дата рождения1885
Дата смерти1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1914
Сын: Сабельников Евгений
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
13.04.1915
Дочь: Арефьева Клавдия
Мать ребёнка: Анна
деревня Марковка Орловская губ..
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
12.12.1920
Сын: Сабельников Анатолий
Мать ребёнка: Анна
Ярище, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Смерть
1957