Соловьева Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Зоя Семеновна
Отец ребёнка: Соловьев Семен Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Александра Семеновна
Отец ребёнка: Соловьев Семен Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Соловьев Семен Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Николай Семенович
Отец ребёнка: Соловьев Семен Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соловьев Семен Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно