Нежинская Оксана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нежинская Оксана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1979

Пол

Женский

Отец

Мать

1956 г.р.

Дети

2012 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1979

Отец: Гладков Владимир

Мать: Гладкова Раиса Расимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нежинский Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
26.05.2012

Дочь: Нежинская Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Нежинский Алексей Алексеевич

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