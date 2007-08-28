Ибраева (Насибулина) Аида Сагидуллаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ибраев Балташ Зейнилгабиденович
Рождение ребёнка
28.08.2007
Дочь: Ибраева Диана Балташевна
Отец ребёнка: Ибраев Балташ Зейнилгабиденович
Рождение ребёнка
01.07.2015
Дочь: Ибраева Айдана Балташевна
Отец ребёнка: Ибраев Балташ Зейнилгабиденович