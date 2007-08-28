Ибраева (Насибулина) Аида Сагидуллаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибраева (Насибулина) Аида Сагидуллаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2007 г.р.
2015 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ибраев Балташ Зейнилгабиденович

Рождение ребёнка
28.08.2007

Дочь: Ибраева Диана Балташевна

Отец ребёнка: Ибраев Балташ Зейнилгабиденович

Рождение ребёнка
01.07.2015

Дочь: Ибраева Айдана Балташевна

Отец ребёнка: Ибраев Балташ Зейнилгабиденович

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