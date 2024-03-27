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(Имангулова (Ильясова)) Кясиба
(Имангулова (Ильясова)) Кясиба
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1837
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Имангулов Ильяс
1806 г.р.
Мать
(Амирова) Гулимхана
1808 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец:
Имангулов Ильяс
Мать:
Гулимхана
Смерть
Неизвестно
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