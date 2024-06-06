Евдокимов Иван Петрович Около 1854 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокимов Иван Петрович

Место рождения

Чеботово, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

Около 1854 ст.

Дата смерти

05.03.1908

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854 ст.

Отец: Евдокимов Петр

Мать: не указана

Чеботово, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокимова Аполлинария Ивановна

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Чеботово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокимова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Чеботово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Генадий Иванович

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокимова Фаина Ивановна

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Чеботово
Рождение ребёнка
16.02.1905

Дочь: Смирнова (Евдокимова) Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Чеботово, Кубино-Озерский район, Северный край
Смерть
05.03.1908
Чеботово, Кубино-Озерский район, Северный край

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