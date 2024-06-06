Евдокимов Иван Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854 ст.
Дата смерти05.03.1908
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854 ст.
Отец: Евдокимов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокимова Аполлинария Ивановна
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Чеботово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокимова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Чеботово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Генадий Иванович
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокимова Фаина Ивановна
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Чеботово
Рождение ребёнка
16.02.1905
Дочь: Смирнова (Евдокимова) Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Смерть
05.03.1908