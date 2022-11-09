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Смирнова (Соловьева) Надежда Михайловна
Смирнова (Соловьева) Надежда Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1948
Пол
Женский
Отец
Соловьев Михаил Васильевич
Мать
Соловьева Ксения
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец:
Соловьев Михаил Васильевич
Мать:
Соловьева Ксения
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