Виноградов Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения09.06.1890
Дата смерти31.08.1890
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1890
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1890 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Л.1-58об | 18
Место жительства
Неизвестно
Крещение
09.06.1890
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1890 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Л.1-58об | 18
Смерть
31.08.1890
Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1890 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.5 | 11