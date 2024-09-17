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Виноградов Александр Дмитриевич

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

09.06.1890

Дата смерти

31.08.1890

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1861 г.р.

Мать

Вычислено 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1890

Отец: Виноградов Дмитрий Федорович

Мать: Виноградова Надежда Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1890 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Л.1-58об | 18
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
09.06.1890
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1890 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Л.1-58об | 18
Смерть
31.08.1890
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1890 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.5 | 11

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