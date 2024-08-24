Зименкова (Садчикова) Варвара Исидорова
Место рождения
Дата рождения07.12.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1893
Илецкая мещанка. Приход села Кондауровки. Восприемники: Черниговской губ., Новогородского уезда, Протопоповской волости, села Новогута крестьянин Тихон Корнильев Диченко и мещанская девица Надежда Ива... Показать все
Бракосочетание
05.11.1910
Свидетели: по жениху хутора Димитриевского крестьяне Флор Севрюков и Зотик (Зотей) Зименков; по невесте Чернореченского хутора крестьяне Иван Пятаев и Тихон Диченко. ОГАОО, фонд №173, опись №16, дело... Показать все
Смерть
Неизвестно