Зименкова (Садчикова) Варвара Исидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зименкова (Садчикова) Варвара Исидорова

Место рождения

Нижняя Черноречка, Орский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

07.12.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1893

Отец: Садчиков Исидор Иванов

Мать: Садчикова (Диченко) Евдокия Корнильева

Нижняя Черноречка, Орский уезд, Оренбургская губерния
Илецкая мещанка. Приход села Кондауровки. Восприемники: Черниговской губ., Новогородского уезда, Протопоповской волости, села Новогута крестьянин Тихон Корнильев Диченко и мещанская девица Надежда Ива... Показать все
Бракосочетание
05.11.1910

Муж: Зименков Максим Борисов

Свидетели: по жениху хутора Димитриевского крестьяне Флор Севрюков и Зотик (Зотей) Зименков; по невесте Чернореченского хутора крестьяне Иван Пятаев и Тихон Диченко. ОГАОО, фонд №173, опись №16, дело... Показать все
Смерть
Неизвестно

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