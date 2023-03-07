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Кощеев Афанасий Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности
1882 г.р.

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Кощеев Леонтий Ильин

Мать: Кощеева Ксения Филиппова

Рождение ребёнка
24.02.1876 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Ксения Евдокимова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.11.1880 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Ксения Евдокимова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.07.1882 ст.

Сын: Кощеев Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Кощеева Ксения Евдокимова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Ксения Евдокимова

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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