Кощеев Афанасий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Кощеев Леонтий Ильин
Мать: Кощеева Ксения Филиппова
Рождение ребёнка
24.02.1876 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кощеева Ксения Евдокимова
Рождение ребёнка
28.11.1880 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кощеева Ксения Евдокимова
Рождение ребёнка
30.07.1882 ст.
Сын: Кощеев Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Кощеева Ксения Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно