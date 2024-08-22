Безбогова Пелагея Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безбогова Пелагея Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безбогов Фрол Архипович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798

Сын: Безбогов Никита Фролов

Отец ребёнка: Безбогов Фрол Архипович

Сюкеево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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