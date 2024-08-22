Безбогова Пелагея Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Безбогов Фрол Архипович
Сюкеево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно