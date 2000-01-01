Сухова (Баранова) Наталья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Баранова) Наталья Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860 ст.

Дата смерти

25.11.1918 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1882 ст.

Дочь: Наталья Харитоновна

Отец ребёнка: Сухов Харитон Ильич

Рождение ребёнка
16.03.1884 ст.

Дочь: Матрона Харитоновна

Отец ребёнка: Сухов Харитон Ильич

Рождение ребёнка
12.04.1886 ст.

Дочь: Хиония Харитоновна

Отец ребёнка: Сухов Харитон Ильич

Рождение ребёнка
05.03.1888 ст.

Дочь: Феодора Харитоновна

Отец ребёнка: Сухов Харитон Ильич

Рождение ребёнка
07.10.1892 ст.

Сын: Сухов Василий Харитонович

Отец ребёнка: Сухов Харитон Ильич

Рождение ребёнка
03.12.1894 ст.

Дочь: Матрона Харитоновна

Отец ребёнка: Сухов Харитон Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухов Харитон Ильич

Смерть
25.11.1918 ст.
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