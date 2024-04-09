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Федотов Дмитрий Андреевич

Место рождения

Тетеревиха

Дата рождения

22.06.1921

Дата смерти

29.05.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.07.1948

Жена: (Шубинова) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
02.07.1949

Сын: Федотов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: (Шубинова) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
20.03.1957

Сын: Федотов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: (Шубинова) Елизавета Николаевна

Смерть
29.05.1985

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