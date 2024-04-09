Федотов Дмитрий Андреевич
Место рожденияТетеревиха
Дата рождения22.06.1921
Дата смерти29.05.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.07.1948
Рождение ребёнка
02.07.1949
Сын: Федотов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: (Шубинова) Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
20.03.1957
Сын: Федотов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: (Шубинова) Елизавета Николаевна
Смерть
29.05.1985