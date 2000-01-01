Скрябин Агафон Лавреньтевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрябина Наталья Агафоновна
Мать ребёнка: Скрябина Домна Наумовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрябина Валентина Агафоновна
Мать ребёнка: Скрябина Домна Наумовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скрябина Домна Наумовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрябин Прокопий Агафонович
Мать ребёнка: Скрябина Домна Наумовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрябин Николай Агафонович
Мать ребёнка: Скрябина Домна Наумовна
Смерть
Неизвестно