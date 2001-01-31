Веселова Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселова Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1930

Дата смерти

31.01.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1930

Отец: Соколов Александр Васильевич

Мать: Соколова Прасковья

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Батлук Людмила Павловна

Отец ребёнка: Веселов Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
04.11.1956

Сын: Веселов Александр Павлович

Отец ребёнка: Веселов Павел Сергеевич

Смерть
31.01.2001
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