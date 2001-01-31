Веселова Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1930
Дата смерти31.01.2001
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1930
Отец: Соколов Александр Васильевич
Мать: Соколова Прасковья
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Батлук Людмила Павловна
Отец ребёнка: Веселов Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
04.11.1956
Сын: Веселов Александр Павлович
Отец ребёнка: Веселов Павел Сергеевич
Смерть
31.01.2001