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Жорина Анастасия Михайловна

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Место рождения

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.01.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.11.1875 ст.

Муж: Жорин Софроний Егорович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1878 ст.

Дочь: Жорина Пелагея Софроновна

Отец ребёнка: Жорин Софроний Егорович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.04.1880 ст.

Сын: Жорин Василий Софронович

Отец ребёнка: Жорин Софроний Егорович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1882 ст.

Дочь: Жорина Агриппина Софроновна

Отец ребёнка: Жорин Софроний Егорович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1884 ст.

Сын: Жорин Алексей Софронович

Отец ребёнка: Жорин Софроний Егорович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.05.1885 ст.

Сын: Жорин Фёдор Софронович

Отец ребёнка: Жорин Софроний Егорович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.06.1886 ст.

Сын: Жорин Иван Софронович

Отец ребёнка: Жорин Софроний Егорович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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