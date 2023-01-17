Жорина Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рождения18.01.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1857 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1875 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1878 ст.
Дочь: Жорина Пелагея Софроновна
Отец ребёнка: Жорин Софроний Егорович
Рождение ребёнка
07.04.1880 ст.
Отец ребёнка: Жорин Софроний Егорович
Рождение ребёнка
16.06.1882 ст.
Дочь: Жорина Агриппина Софроновна
Отец ребёнка: Жорин Софроний Егорович
Рождение ребёнка
12.02.1884 ст.
Отец ребёнка: Жорин Софроний Егорович
Рождение ребёнка
11.05.1885 ст.
Отец ребёнка: Жорин Софроний Егорович
Рождение ребёнка
19.06.1886 ст.
Отец ребёнка: Жорин Софроний Егорович
Смерть
Неизвестно