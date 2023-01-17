Максимов Сергей Федорович
Место рождения
Дата рождения01.09.1874 ст.
Дата смерти1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Гражданство
С 01.09.1874 по 1914
Россия
Рождение
01.09.1874 ст.
Место жительства
С 01.09.1874 по 1878 ст.
Крещение
?.09.1874
Место жительства
С 1878 по 1914
Бракосочетание
26.05.1898 ст.
Рождение ребёнка
13.03.1902
Сын: Максимов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Ивановна
Работа или профессия
По 1914
Конторщик на фабрике Сенькова
Смерть
1914
Похороны
1914