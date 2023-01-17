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Максимов Сергей Федорович

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Место рождения

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

01.09.1874 ст.

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Гражданство
С 01.09.1874 по 1914
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Россия
Рождение
01.09.1874 ст.

Отец: Максимов Федор Алексеевич

Мать: Корявко Наталья Александровна

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 01.09.1874 по 1878 ст.
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Крещение
?.09.1874
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1878 по 1914
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
26.05.1898 ст.

Жена: Абрамова Евдокия Ивановна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
13.03.1902

Сын: Максимов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Ивановна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
По 1914
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Конторщик на фабрике Сенькова
Смерть
1914
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
1914
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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