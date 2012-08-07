Калимуллин Хадиулла Калимуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калимуллин Хадиулла Калимуллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Вычислено 11.04.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1932

Дочь: Калимуллина Тагира Хадиулловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калимуллина Закира

Смерть
Вычислено 11.04.1944
Гвардии рядовой Калимулин Хадиула Калимулович уроженец с. Кутушево Мечетлинского района Башкирской АССР в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был уби... Показать все
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