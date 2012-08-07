Калимуллин Хадиулла Калимуллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиВычислено 11.04.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1932
Дочь: Калимуллина Тагира Хадиулловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калимуллина Закира
Смерть
Вычислено 11.04.1944
Гвардии рядовой Калимулин Хадиула Калимулович уроженец с. Кутушево Мечетлинского района Башкирской АССР в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был уби... Показать все