Касова Анастасия Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1889 ст.
Дочь: Касова Матрона Кузьминична
Отец ребёнка: Касов Кузьма (Косма) Матвеевич
Рождение ребёнка
23.03.1891 ст.
Сын: Касов Захар Кузьмич
Отец ребёнка: Касов Кузьма (Косма) Матвеевич
Рождение ребёнка
07.06.1895 ст.
Сын: Касов Фёдор Кузьмич
Отец ребёнка: Касов Кузьма (Косма) Матвеевич
Рождение ребёнка
25.10.1896 ст.
Дочь: Касова Прасковья Кузьминична
Отец ребёнка: Касов Кузьма (Косма) Матвеевич
Рождение ребёнка
11.07.1900 ст.
Дочь: Ольга Кузьминична
Отец ребёнка: Касов Кузьма (Косма) Матвеевич
Рождение ребёнка
09.06.1904 ст.
Сын: Касов Петр Кузьмич
Отец ребёнка: Касов Кузьма (Косма) Матвеевич
Рождение ребёнка
01.09.1909 ст.
Сын: Касов Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Касов Кузьма (Косма) Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно