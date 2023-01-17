Касова Анастасия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касова Анастасия Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1889 ст.

Дочь: Касова Матрона Кузьминична

Отец ребёнка: Касов Кузьма (Косма) Матвеевич

Рождение ребёнка
23.03.1891 ст.

Сын: Касов Захар Кузьмич

Отец ребёнка: Касов Кузьма (Косма) Матвеевич

Рождение ребёнка
07.06.1895 ст.

Сын: Касов Фёдор Кузьмич

Отец ребёнка: Касов Кузьма (Косма) Матвеевич

Рождение ребёнка
25.10.1896 ст.

Дочь: Касова Прасковья Кузьминична

Отец ребёнка: Касов Кузьма (Косма) Матвеевич

Рождение ребёнка
11.07.1900 ст.

Дочь: Ольга Кузьминична

Отец ребёнка: Касов Кузьма (Косма) Матвеевич

Рождение ребёнка
09.06.1904 ст.

Сын: Касов Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Касов Кузьма (Косма) Матвеевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1909 ст.

Сын: Касов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Касов Кузьма (Косма) Матвеевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касов Кузьма (Косма) Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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