Рогович Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогович Анна Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Рогович Давид Емельянов

Отец ребёнка: Рогович Савостьян Никитов

Рождение ребёнка
1798

Сын: Рогович Фома Емельянов

Отец ребёнка: Рогович Савостьян Никитов

Рождение ребёнка
1802

Сын: Рогович Терентий Емельянов

Отец ребёнка: Рогович Савостьян Никитов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогович Савостьян Никитов

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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