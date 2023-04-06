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Косма Григорьевич

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Место рождения

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Григорий Пантелеев

Мать: Елена Яковлева

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Агрофена Космина

Мать ребёнка: Татьяна Силверстова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Петр Космин

Мать ребёнка: Татьяна Силверстова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Никифор Космин

Мать ребёнка: Татьяна Силверстова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Иван Космин

Мать ребёнка: Татьяна Силверстова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Силверстова

Смерть
Неизвестно
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