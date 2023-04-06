Косма Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Григорий Пантелеев
Мать: Елена Яковлева
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Агрофена Космина
Мать ребёнка: Татьяна Силверстова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Петр Космин
Мать ребёнка: Татьяна Силверстова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Никифор Космин
Мать ребёнка: Татьяна Силверстова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Иван Космин
Мать ребёнка: Татьяна Силверстова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Силверстова
Смерть
Неизвестно