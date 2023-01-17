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Корнилов Борис Петрович

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Место рождения

Покровское, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

29.07.1907

Дата смерти

20.02.1938

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1907

Отец: Корнилов Пётр Тарасович

Мать: Корнилова Таисия Михайловна

Покровское, Семеновский, Нижегородская область
Место жительства
?.11.1925
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1928

Жена: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Развод
1930

Жена: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Около 1934

Жена: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Супруг(-а): Борис Петрович Корнилов
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Поэт
Смерть
20.02.1938
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Расстрелян по приговору Выездной сессии оенной коллегии Верховного суда СССР в г. Ленинград по ст. ст. 58-8-11 УК РСФСР к высшей мере наказания.
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