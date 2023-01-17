Корнилов Борис Петрович
Место рождения
Дата рождения29.07.1907
Дата смерти20.02.1938
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1907
Место жительства
?.11.1925
Бракосочетание
1928
Жена: не указана
Развод
1930
Жена: не указана
Бракосочетание
Около 1934
Жена: не указана
Супруг(-а): Борис Петрович Корнилов
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Поэт
Смерть
20.02.1938
Расстрелян по приговору Выездной сессии оенной коллегии Верховного суда СССР в г. Ленинград по ст. ст. 58-8-11 УК РСФСР к высшей мере наказания.