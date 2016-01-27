Патраничев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патраничев Владимир

Место рождения

?

Дата рождения

14.08.1944

Дата смерти

27.01.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.01.2016
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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