(Володимерова) ИРИНА АНДРЕЕВНА
женский, родилась Около 1710
умерла Неизвестно
Супруги
Васильев ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧОколо 1700 г.р.
Дети
(Васильева) АННА ИВАНОВНА1741 г.р.
Граф Васильев АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ28.02.1742 г.р.Показать еще 2
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Рождение
Около 1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1740
Рождение ребёнка
1741
Дочь: (Васильева) АННА ИВАНОВНА
Отец ребёнка: Васильев ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
28.02.1742
Сын: Граф Васильев АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
Отец ребёнка: Васильев ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Васильев ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Васильев ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Смерть
Неизвестно