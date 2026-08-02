(Володимерова) ИРИНА АНДРЕЕВНА Около 1710 — найти родственников по фамилии на Familio

(Володимерова) ИРИНА АНДРЕЕВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась Около 1710

умерла Неизвестно

Супруги
Васильев ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧОколо 1700 г.р.
Дети
(Васильева) АННА ИВАНОВНА1741 г.р.
Граф Васильев АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ28.02.1742 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1740

Муж: Васильев ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
1741

Дочь: (Васильева) АННА ИВАНОВНА

Отец ребёнка: Васильев ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
28.02.1742

Сын: Граф Васильев АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Отец ребёнка: Васильев ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
1743

Сын: Васильев АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

Отец ребёнка: Васильев ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
1753

Сын: Васильев ИВАН ИВАНОВИЧ

Отец ребёнка: Васильев ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Смерть
Неизвестно

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