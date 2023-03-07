(Желнина) Устинья Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Желнина) Устинья Лукина

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Место рождения

поч. Чермных, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1734 г.р.

Мать

Около 1730 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Желнин Лука Меркуриев

Мать: Желнина Агафия Иванова

поч. Чермных, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Чермных, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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