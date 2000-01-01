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Шауэрман Альма Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Шауэрман Иван Иоганнович

Мать: Шауэрман Лидия Яковлевна

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