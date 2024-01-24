Анисимов Александр Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Александр Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1979

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1979

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.08.2000

Дочь: Анисимова Вероника Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.04.2008

Дочь: Анисимова Влада Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.12.2019

Сын: Анасимов Артём Александрович

Мать ребёнка: не указана

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