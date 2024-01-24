Анисимов Александр Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1979
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1979
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.08.2000
Дочь: Анисимова Вероника Александровна
Рождение ребёнка
05.04.2008
Дочь: Анисимова Влада Александровна
Рождение ребёнка
03.12.2019
Сын: Анасимов Артём Александрович