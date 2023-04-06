Отинов Фаддей Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Отинов Авраам Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Отинов Григорий
Мать ребёнка: Отинова Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Отинов Кирилл
Мать ребёнка: Отинова Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Отинов ???
Мать ребёнка: Отинова Пелагея Михайловна