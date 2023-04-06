Отинов Фаддей Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОтинов Фаддей Абрамович

Отинов Фаддей Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Пол

Мужской

Отец

1708 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Отинов Авраам Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Отинов Григорий

Мать ребёнка: Отинова Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Отинов Кирилл

Мать ребёнка: Отинова Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Отинов ???

Мать ребёнка: Отинова Пелагея Михайловна

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