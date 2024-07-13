Ивницкая (Тарасова) Наталья Валентиновна 14.06.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ивницкая (Тарасова) Наталья Валентиновна

Место рождения

пос. Колобово Ивановская область Шуйский район

Дата рождения

14.06.1970

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1970

Отец: Тарасов Валентин Николаевич

Мать: Туманова Людмила Васильевна

пос. Колобово Ивановская область Шуйский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чесноков Сергей Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивницкий Леонид Анатольевич

Рождение ребёнка
16.03.1992

Сын: Чесноков Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Чесноков Сергей Борисович

Рождение ребёнка
08.12.2001

Дочь: Ивницкая Екатерина Леонидовна

Отец ребёнка: Ивницкий Леонид Анатольевич

Рождение ребёнка
02.04.2010

Сын: Ивницкий Максим Леонидович

Отец ребёнка: Ивницкий Леонид Анатольевич

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