Ивницкая (Тарасова) Наталья Валентиновна
Место рожденияпос. Колобово Ивановская область Шуйский район
Дата рождения14.06.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1970
пос. Колобово Ивановская область Шуйский район
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1992
Сын: Чесноков Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Чесноков Сергей Борисович
Рождение ребёнка
08.12.2001
Дочь: Ивницкая Екатерина Леонидовна
Отец ребёнка: Ивницкий Леонид Анатольевич
Рождение ребёнка
02.04.2010
Сын: Ивницкий Максим Леонидович
Отец ребёнка: Ивницкий Леонид Анатольевич