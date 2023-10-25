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Герасимова (Голицына) Лидия Ивановна
Герасимова (Голицына) Лидия Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.12.1941
Пол
Женский
Отец
Голицын Иван
Мать
Голицына Мария Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1941
Отец:
Голицын Иван
Мать:
Голицына Мария Михайловна
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