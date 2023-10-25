Герасимова (Голицына) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Голицына) Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1941

Отец: Голицын Иван

Мать: Голицына Мария Михайловна

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