Saueauk (Viil) Miina
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1864
Дата смерти08.04.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.03.1898
Муж: Saueauk Jüri
Рождение ребёнка
05.02.1899
Дочь: Annus (Saueauk) Lovisa
Отец ребёнка: Saueauk Jüri
Рождение ребёнка
26.06.1900
Дочь: Vainu (Saueauk) Pauline
Отец ребёнка: Saueauk Jüri
Рождение ребёнка
13.11.1901
Сын: Saueauk Jaan
Отец ребёнка: Saueauk Jüri
Рождение ребёнка
24.07.1907
Дочь: (Saueauk) Julie
Отец ребёнка: Saueauk Jüri
Смерть
08.04.1948
Похороны
18.04.1948