Saueauk (Viil) Miina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSaueauk (Viil) Miina

Saueauk (Viil) Miina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1864

Дата смерти

08.04.1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.03.1898

Муж: Saueauk Jüri

Рождение ребёнка
05.02.1899

Дочь: Annus (Saueauk) Lovisa

Отец ребёнка: Saueauk Jüri

Рождение ребёнка
26.06.1900

Дочь: Vainu (Saueauk) Pauline

Отец ребёнка: Saueauk Jüri

Рождение ребёнка
13.11.1901

Сын: Saueauk Jaan

Отец ребёнка: Saueauk Jüri

Рождение ребёнка
24.07.1907

Дочь: (Saueauk) Julie

Отец ребёнка: Saueauk Jüri

Смерть
08.04.1948
Похороны
18.04.1948

Мы используем куки для улучшения работы сайта.