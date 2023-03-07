Семенова Параскева Михайлова
Место рожденияпоч. Копнина, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Копнина, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Елена Ефимова
Отец ребёнка: Семенов Ефим Онисимов
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Марина Ефимова
Отец ребёнка: Семенов Ефим Онисимов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762