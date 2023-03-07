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Семенова Параскева Михайлова

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Место рождения

поч. Копнина, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Копнина, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Елена Ефимова

Отец ребёнка: Семенов Ефим Онисимов

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Марина Ефимова

Отец ребёнка: Семенов Ефим Онисимов

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Ефим Онисимов

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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