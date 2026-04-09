Михайлов Илья Борисович 10.03.1987 — найти родственников по фамилии на Familio

Михайлов Илья Борисович

Автор
ИМ
Михайлов И.

мужской, родился 10.03.1987

Отец
Михайлов Борис Иванович23.02.1952 г.р.
Мать
Михайлова (Боженова) Наталия Сергеевна15.07.1955 г.р.
Супруги
Михайлова (Никишова) Кристина Сергеевна21.10.1989 г.р.
Дети
Михайлов Данила Ильич26.08.2018 г.р.
Михайлов Артём Ильич22.08.2022 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1987

Отец: Михайлов Борис Иванович

Мать: Михайлова (Боженова) Наталия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова (Никишова) Кристина Сергеевна

Рождение ребёнка
26.08.2018

Сын: Михайлов Данила Ильич

Мать ребёнка: Михайлова (Никишова) Кристина Сергеевна

Рождение ребёнка
22.08.2022

Сын: Михайлов Артём Ильич

Мать ребёнка: Михайлова (Никишова) Кристина Сергеевна

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