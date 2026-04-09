Михайлов Илья Борисович
мужской, родился 10.03.1987
ОтецМихайлов Борис Иванович23.02.1952 г.р.
МатьМихайлова (Боженова) Наталия Сергеевна15.07.1955 г.р.
Супруги
Михайлова (Никишова) Кристина Сергеевна21.10.1989 г.р.
Дети
Михайлов Данила Ильич26.08.2018 г.р.
Михайлов Артём Ильич22.08.2022 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.2018
Мать ребёнка: Михайлова (Никишова) Кристина Сергеевна
Рождение ребёнка
22.08.2022
Сын: Михайлов Артём Ильич
Мать ребёнка: Михайлова (Никишова) Кристина Сергеевна