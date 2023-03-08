Винокурова Ксения Романова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1893 ст.
Отец ребёнка: Винокуров Исидор Филиппов
Рождение ребёнка
05.11.1896 ст.
Дочь: Винокурова Матрона Исидорова
Отец ребёнка: Винокуров Исидор Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно