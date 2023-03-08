Винокурова Ксения Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВинокурова Ксения Романова

Винокурова Ксения Романова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1893 ст.

Сын: Винокуров Петр Исидоров

Отец ребёнка: Винокуров Исидор Филиппов

Студёная Гута, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
05.11.1896 ст.

Дочь: Винокурова Матрона Исидорова

Отец ребёнка: Винокуров Исидор Филиппов

Студёная Гута, Гомельский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винокуров Исидор Филиппов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close