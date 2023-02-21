Околелова Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Околелов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Околелов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Околелов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Околелов Михаил Федорович
Место жительства
1924
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно