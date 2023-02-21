Околелова Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Околелова Дарья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1885 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1911 ст.

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Околелов Михаил Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Околелов Михаил Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Околелов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Околелов Михаил Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1924
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Околелов Михаил Федорович

Смерть
Неизвестно
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