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Устюжанин Иван Дементьев

Место рождения

Филиппово

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Устюжанин Дементий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устюжанина (Молодцова) Наталья Евдокимова

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Устюжанин Абросим Иванов

Мать ребёнка: Устюжанина (Молодцова) Наталья Евдокимова

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Гвоздева (Устюжанина) Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Устюжанина (Молодцова) Наталья Евдокимова

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Устюжанин Ларион Иванов

Мать ребёнка: Устюжанина (Молодцова) Наталья Евдокимова

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: (Устюжанина) Агафья Иванова

Мать ребёнка: Устюжанина (Молодцова) Наталья Евдокимова

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Устюжанин Василий Иванов

Мать ребёнка: Устюжанина (Молодцова) Наталья Евдокимова

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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