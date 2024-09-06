Устюжанин Иван Дементьев
Место рожденияФилиппово
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: Устюжанин Дементий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1773
Мать ребёнка: Устюжанина (Молодцова) Наталья Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Гвоздева (Устюжанина) Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Устюжанина (Молодцова) Наталья Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Устюжанина (Молодцова) Наталья Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: (Устюжанина) Агафья Иванова
Мать ребёнка: Устюжанина (Молодцова) Наталья Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1788
Мать ребёнка: Устюжанина (Молодцова) Наталья Евдокимова
Смерть
Неизвестно