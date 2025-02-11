Куличихин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куличихин Иван Евстафьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Куличихина (Сташкова) Аграфена
Село Марьевка, Северо-Казахстанская область, Казахстан
Рождение ребёнка
20.07.1926
Мать ребёнка: Куличихина (Сташкова) Аграфена
Село Марьевка, Северо-Казахстанская область, Казахстан
Рождение ребёнка
11.07.1931
Сын: Куличихин Виктор Иванович
Мать ребёнка: Куличихина (Сташкова) Аграфена
Село Марьевка, Северо-Казахстанская область, Казахстан