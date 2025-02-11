Куличихин Иван Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Куличихин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куличихин Иван Евстафьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куличихина (Сташкова) Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Василий Иванович

Мать ребёнка: Куличихина (Сташкова) Аграфена

Село Марьевка, Северо-Казахстанская область, Казахстан
Рождение ребёнка
20.07.1926

Сын: Куликов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Куличихина (Сташкова) Аграфена

Село Марьевка, Северо-Казахстанская область, Казахстан
Рождение ребёнка
11.07.1931

Сын: Куличихин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Куличихина (Сташкова) Аграфена

Село Марьевка, Северо-Казахстанская область, Казахстан

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