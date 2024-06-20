Степеренков Петр Ильич
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Илья Степанович
Мать: Евдокия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степеренкова Христина
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805
Сын: Степеренков Филат Петрович
Мать ребёнка: Степеренкова Христина
Рождение ребёнка
1809
Сын: Степеренков Тимофей Петрович
Мать ребёнка: Степеренкова Христина
Смерть
1842