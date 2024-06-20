Степеренков Петр Ильич 1779 — найти родственников по фамилии на Familio
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Степеренков Петр Ильич

Место рождения

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Илья Степанович

Мать: Евдокия Тимофеевна

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степеренкова Христина

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Степеренков Филат Петрович

Мать ребёнка: Степеренкова Христина

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Степеренков Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Степеренкова Христина

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1842
Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область

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